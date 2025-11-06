Владимир Попов утвержден зампредом правительства Саратовской области

Депутаты Саратовской облдумы согласовали Владимира Попова на пост зампреда правительства Саратовской области. Очередное заседание состоялось сегодня, 6 ноября.

Владимир Попов будет заниматься вопросами образования, культуры, спорта и молодежной политики. Исполняющим обязанности зампреда он стал 7 октября этого года.

На указанную должность депутаты рекомендовали Владимира Попова 28 октября. Комитет думы по госстроительству и местному самоуправлению одобрил кандидатуру.

Павел Фролов