Владимир Попов утвержден зампредом правительства Саратовской области

Депутаты Саратовской облдумы согласовали Владимира Попова на пост зампреда правительства Саратовской области. Очередное заседание состоялось сегодня, 6 ноября.

Владимир Попов будет заниматься вопросами образования, культуры, спорта и молодежной политики. Исполняющим обязанности зампреда он стал 7 октября этого года.

На указанную должность депутаты рекомендовали Владимира Попова 28 октября. Комитет думы по госстроительству и местному самоуправлению одобрил кандидатуру.

Павел Фролов