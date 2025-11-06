После гибели форели в Добрянке ликвидируется рыбоводное ООО

ООО «Добрянский рыбоводный центр» (ДРЦ), занимающееся выращиванием элитных пород осетровых, будет ликвидировано. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс». Согласно опубликованной информации, общество с 21 октября 2025 года вступило в процедуру ликвидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Добрянский рыбоводный центр» работает с 2006 года. Согласно данным из сети Интернет, общество занималось выращиванием и переработкой рыбы элитных пород: осетровых, форели, карпов. Выручка за 2024 год составила 12,5 млн руб., чистая прибыль — 459 тыс. руб. Бенефициаром компании является Анна Медведева.

Стоит отметить, что компания связана с добрянским рыбоводным хозяйством «ДоброFish», с которым они были зарегистрированы по одному адресу. В марте прошлого года из-за повышения температуры воды у компании произошла массовая гибель 12 тонн форели. Бывший владелец ДРЦ Андрей Попов обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском в размере 19,9 млн руб. к Пермской ГРЭС. Из-за гибели рыбы компания была вынуждена закрыть направление по выращиванию форели.