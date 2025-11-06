Экс-сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора осуждены за взятки в Томске

Кировский райсуд Томска вынес приговор в отношении бывших сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора по уголовному делу по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщила прокуратура региона.

Согласно материалам дела, в период с января 2020-го по август 2023 года замруководителя, начальник одного из отделов и инспектор Сибирского управления Ростехнадзора получали взятки от одной из коммерческих фирм. В частности, за подношение в размере 645 тыс. руб. фигуранты дела выдали разрешения на допуск энергоустановок в эксплуатацию. Также за 75 тыс. руб. они оказывали помощь в прохождении проверок знаний норм и правил в области энергетического надзора.

Суд приговорил экс-заместителя руководителя управления к девяти годам шести месяцам лишения свободы, начальника отдела — к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Кроме того, им назначены штрафы на общую сумму более 16 млн руб. В отношении третьего фигуранта, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее также вынесен обвинительный приговор.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ.

Михаил Кичанов