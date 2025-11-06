«Газпром» поставил исторический рекорд суточных поставок в Китай

«Газпром» (MOEX: GAZP) 5 ноября побил собственный рекорд по поставке газа в Китай за сутки. Поставленный объем превысил контрактные обязательства, отметили в компании. Объемы поставки не уточняются.

В «Газпроме» заявили, что это уже девятый рекорд с момента вывода поставок по газопроводу «Сила Сибири» на максимум 1 декабря 2024 года.

Российский газ поставляется КНР в рамках долгосрочного договора с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). В начале сентября стороны подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» с годовой мощностью 50 млрд куб. м.