В Ярославской области упростили доступ участников СВО к муниципальной службе

В Ярославской области подписан закон, который упрощает доступ участников СВО к муниципальной службе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Теперь при трудоустройстве бойцов на должности высшей и главной групп не уточняется уровень высшего образования. Сокращены и требования к стажу: для высшей группы — с четырех до двух лет, для главной — с двух лет до одного года. Если участник СВО закончил вуз менее трех лет назад, то стаж не требуется.

«Закон открывает дополнительные возможности для профессиональной реализации ветеранов СВО и усиления кадрового потенциала в управленческих командах региона. Принятые изменения позволят эффективно использовать знания и опыт защитников Отечества для решения задач социально-экономического развития Ярославской области»,— написал господин Евраев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов создать условия для трудоустройства участников СВО, что предполагало корректировку квалификационных требований. Ранее аналогичные законы были приняты и в других регионах.

Алла Чижова