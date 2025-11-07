Центральная Азия ускоряется на подъеме

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в последнем докладе «Перспективы региональной экономики-2025» дал положительный прогноз по краткосрочным экономическим перспективам Центральной Азии. Организация отметила, что национальные экономики сохранили хорошую динамику в первой половине 2025 года, и предположила, что рост регионального ВВП увеличится на 6,1% в этом году. Положительные тенденции зафиксировал и Всемирный банк. Как подчеркивают экономисты, регион существенно выигрывает от ряда факторов, в числе которых выгодное географическое положение. За последние годы рост транзитных потоков через Центральную Азию вырос примерно на 70%, что делает ее важнейшим транзитным хабом в Евразии.

Траектория роста

Совокупный ВВП стран Центральной Азии в этом году увеличится на 6,1% — такой прогноз содержится в последнем докладе ЕБРР. «В первой половине 2025 года экономики региона продолжали демонстрировать уверенный рост, чему способствовали высокий внутренний спрос, рост реальных доходов и значительный приток денежных переводов из-за рубежа,— отмечают авторы исследования.— Промышленное производство в целом оставалось устойчивым, однако волатильность цен на сырьевые товары сказалась на объемах добычи полезных ископаемых и экспорте». Как ожидается, в 2026-м рост экономик Центральной Азии останется умеренным, но положительным.

«Несмотря на то что перспективы на 2025–2026 годы выглядят устойчивыми, а рост поддерживается внутренним спросом и инвестициями, риски связаны с волатильностью цен на сырьевые товары, зависимостью от денежных переводов и сохранением высокой роли российских и китайских рынков»,— добавили в ЕБРР.

Позитивные оценки совпадают с последним прогнозом Всемирного банка. В его октябрьском отчете говорится, что в 2025 году совокупный рост экономик региона составит около 5,9%, и это сделает Центральную Азию третий год подряд одним из самых быстрорастущих регионов мира. «Рост будет обеспечен прежде всего расширением агропродовольственного и животноводческого производства,— отмечают эксперты Всемирного банка.— Центральная Азия также выиграет от развития транспортно-логистических коридоров Евразии, инвестиций в возобновляемую энергетику и освоения отдельных производственных ниш».

Еще одним фактором роста, по мнению аналитиков, станет развитие туристической отрасли, способной использовать богатое культурное наследие региона.

Региональные лидеры

Казахстан и Узбекистан традиционно считаются крупнейшими и наиболее динамично развивающимися экономиками Центральной Азии. Однако в своих последних краткосрочных прогнозах ЕБРР отводит лидирующую роль Киргизии. В первой половине текущего года ее экономика выросла на 11,4%. По оценкам исследователей, этому способствовали масштабные государственные инвестиции, приток денежных переводов из-за рубежа и рост заработных плат.

«Ожидается, что рост ВВП составит 9% в 2025 году и около 6% в 2026-м. Такой прогноз связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов и развитием туризма, тогда как основным риском остается возможное сокращение объема денежных переводов»,— отметили в ЕБРР.

Согласно докладу банка, экономика Казахстана — одной из крупнейших стран региона — вырастет в этом году на 5,7%. По оценкам аналитиков, рост обеспечен увеличением добычи нефти на Тенгизском месторождении — одном из крупнейших на территории республики, запасы которого оцениваются в 3,1 млрд т. Производство на объекте увеличилось в феврале. Как пояснили в Министерстве энергетики Казахстана, это было «обусловлено технологическими процессами в рамках проекта будущего расширения». «Проект имеет долгосрочный характер, направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов и выполнение среднесрочных обязательств страны»,— подчеркнули в ведомстве.

Экономика Таджикистана, по прогнозу ЕБРР, вырастет на 7,5% в 2025 году, после чего темпы замедлятся до 5,7% в 2026-м. Туркменистан, в свою очередь, сохранит рост на уровне 6,3% в оба года благодаря активному развитию торговли, транспорта, строительства и сферы услуг. Экономика Узбекистана, согласно оценкам, увеличится на 6,7%.

Немалую роль в развитии региона играют интеграционные инициативы. Выступая 14 октября на международном инвестиционном форуме Dushanbe Invest 2025 в Душанбе, заместитель министра энергетики Узбекистана Бахтиёр Маматкаримов заявил, что «будущее Центральной Азии — за совместными проектами».

«Сегодня, как никогда ранее, мы осознаем необходимость тесного и честного сотрудничества. Только совместными усилиями можно обеспечить энергетическую безопасность, устойчивое развитие, экологический баланс и процветание всего региона»,— подчеркнул чиновник.

В качестве примеров он привел проект Рогунской ГЭС в Таджикистане, а также каскад ГЭС, реализуемый в Таджикистане и Казахстане. «Развитие энергетического сектора Центральной Азии невозможно без конструктивного и прозрачного взаимодействия между странами региона»,— отметил господин Маматкаримов.

Одним из крупнейших совместных проектов последних лет стала Камбаратинская ГЭС-1 в Киргизии, строящаяся на реке Нарын. Возведение станции займет около десяти лет и потребует инвестиций в размере $5–6 млрд. Проект реализуется совместно тремя странами: Киргизией (34% участия), Казахстаном (33%) и Узбекистаном (33%). Камбаратинская ГЭС-1, мощность которой составит 1860 МВт, должна повысить энергетическую безопасность региона и укрепить его водные ресурсы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее отмечал, что такие совместные энергетические инициативы способны стать «новыми точками роста» экономик Центральной Азии и укрепить базу многостороннего сотрудничества.

Транспортный узел континента

Одним из ключевых преимуществ Центральной Азии становится ее географическое положение. По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), транзитные потоки через регион за последние четыре года выросли на 70%. «Центральная Азия доказала, что отсутствие выхода к морю не приговор: регион превращается в ключевой транзитный хаб Евразии благодаря уникальному расположению в центре континента и реализации масштабных инфраструктурных проектов»,— отмечают в Обсерватории транспортных проектов ЕАБР. Согласно отчету, свыше 70% транзитных перевозок приходится на направления между Центральной Азией и Китаем, а также маршруты, связывающие регион с Россией, Турцией, Афганистаном и странами Евросоюза.

«За последние пять лет объем внешней торговли стран Центральной Азии с Китаем удвоился,— подчеркнул заместитель председателя правления и главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.— Транзитные потоки за тот же период выросли на 70%. Но это только начало. Регион, не имеющий выхода к морю и удаленный от мировых рынков, нуждается в качественной транспортной инфраструктуре. По нашим оценкам, до 2035 года на эти цели потребуется порядка $53 млрд».

По расчетам ЕАБР, основная часть инвестиций пойдет на модернизацию и развитие транспортных коридоров, способных открыть новые возможности для трансрегионального сотрудничества. «Это касается не только международного коридора "Север—Юг", но и Трансафганского маршрута, который создает новые перспективы торговли со странами Персидского залива и Южной Азией»,— уточнил господин Винокуров.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры стало одной из приоритетных тем саммита "Россия—Центральная Азия" и заседания Совета глав государств СНГ, прошедших 9–10 октября в Душанбе. «Мы готовы совместно выстраивать новые логистические и транспортные цепочки,— заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к лидерам центральноазиатских стран.— Ключевая задача — развитие проходящих через наши территории магистралей "Север—Юг" и "Восток—Запад", а также создание новых трансконтинентальных коридоров».

По словам российского лидера, реализация этих и других евразийских проектов позволит объединить их в единую транспортно-логистическую сеть с современными цифровыми сервисами. «Это даст возможность кратно увеличить объемы международных перевозок через наш общий регион»,— резюмировал Владимир Путин.

Развитие транспортных коридоров, по оценке аналитиков, способно стать одним из драйверов дальнейшего экономического роста Центральной Азии.

Нил Кербелов