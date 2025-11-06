В Крыму задержали обвиняемых в организации незаконной миграции

В Крыму задержали мужчину и женщину, которые обвиняются в организации незаконного канала миграции. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным российской спецслужбы, 35-летний иностранец и 28-летняя россиянка подыскивали мигрантов, не имеющих разрешительных документов для нахождения и трудоустройства в России, и за деньги фиктивно ставили их на миграционный учет в селе Новониколаевка в Симферопольском районе Крыма. Также злоумышленники незаконно оформляли поддельные патенты для работы. За такую «услугу» они брали около 55 тыс. рублей. Правоохранители собрали доказательную базу в отношении незаконного пребывания трех иностранцев, по имеющейся информации, их число может возрасти до десяти.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы», — уточнили в УФСБ.

Александр Дремлюгин, Симферополь