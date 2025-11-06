Возраст СЕО не помеха

За последние 10 лет бизнес стал чаще менять топ-менеджеров, а сами руководители стали более возрастными. С 2014 года в 182-х крупнейших компаниях страны директора сменились 396 раз, следует из исследования консалтингового агентства Ward Howell. Это почти в полтора раза больше, чем с 2003-го по 2013-й — тогда было лишь 240 назначений. Как найти эффективного управленца высшего звена? Разбирался Леонид Пастернак.

Коней на переправе не меняют, но только если вы не владелец крупного российского предприятия. Чаще всего акционеры подобных компаний меняли генеральных директоров в автопроме, говорится в исследовании Ward Howell. Компании в этой отрасли в среднем сменили троих и более руководителей за 10 лет. Такую ротацию эксперты объясняют санкциями, развитием новых технологий и уходом глобальных игроков из России.

Самыми «консервативными» оказались отрасли сельского хозяйства и IT-сектор. Там с 2014 года управленцы почти не менялись. Как отмечают в Ward Howell, такие предприятия традиционно развиваются планомерно и без скачков. Впрочем, обновление высшего звена в бизнесе чаще всего все-таки оправдано, уверен бывший управляющий директор московского офиса BCG Сергей Ишков: «Конечно, топ-менеджмент менять нужно, потому что смена руководящего состава позволяет не пропускать правильные тренды, не отставать от конкурентов, особенно в таком бизнесе, как банковский. Стоит менять команду каждые пять-семь лет, если она не идет в темпе современных трендов. Но если у компании все хорошо, она идет наравне или опережает конкурентов, наращивает долю рынка, тогда возможны лишь небольшие ротации».

По данным Ward Howell, чаще всего новым гендиректором становится действующий сотрудник компании. Доля таких топ-менеджеров составляет почти 40% от общего числа. 31% управленцев приходят извне, столько же —из других предприятий тех же акционеров. При отлаженной работе всегда лучше выбирать топ-менджеров из «внутренних» кандидатов, считает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы: «Согласно нашему опыту, всегда проще выращивать кадры. Во-первых, они развиваются в единой корпоративной культуре, у них снобизма, как у сотрудника, пришедшего из большой структуры. Многие годы на рынке гостеприимства очень активно себя вели сетевые игроки. Взращивание топ-менеджеров из низов — это хороший пример для линейного персонала, что в компании возможен карьерный рост. Это большой стимул, особенно в малом или среднем бизнесе».

Эксперты фиксируют и другие тенденции в среде руководителей. В частности, средний возраст типичного гендиректора увеличился на два года — до 47 лет. Грамотным руководителем можно быть и в 20 лет, а KPI шефа важнее оценивать по другим параметрам, подчеркивает гендиректор объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин: «Есть прекрасные топ-менеджеры, кризис-менеджмент, стартаперы. Поэтому для каждой стадии развития компании нужны свои управленцы. Возрастные руководители более стрессоустойчивые и опытные. А сейчас действительно много вызовов, возможно, кто-то из молодых и не выдерживает. Не могу сказать, что это плохо или хорошо. У компании есть амбиции, в том числе и связанные со сменой собственников».

В последние 10 лет российские компании все больше опираются на «инсайдеров». Их доля, по данным аналитиков, выросла до 39%. При этом в Европе этот показатель сильно выше — там 63% управленцев проходят путь от низшего до высшего звена на одном предприятии. По данным HH.ru, в среднем на одну вакансию топ-менеджера в России приходится 22 резюме.

