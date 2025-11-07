Сегодня Ставропольский край — передовой субъект юга России по динамике социально-экономического развития и активности инвестиционных процессов. Стратегически значимый продовольственный регион за последние годы стал интенсивно развивающейся территорией инновационного развития. Одна из ключевых задач ставропольских властей — улучшение инвестиционного климата. Руководство края оптимизирует взаимодействие бизнеса с органами власти и предоставляет обширные меры поддержки. Подробнее об инвестиционном развитии Ставропольского края — в материале “Ъ”.

Год за годом власти Ставропольского края проводят планомерную работу по улучшению инвестиционного климата. Регион привлекает инвесторов в самых разных направлениях: от высокотехнологичного производства до аграрного комплекса, от туризма до строительства,— рассказал “Ъ” Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров Ставрополье — регион уверенного роста и открытых возможностей. Мы не просто привлекаем инвестиции, а создаем систему, в которой бизнесу комфортно и надежно. На всех этапах — от идеи до ввода предприятия в эксплуатацию — инвестор получает поддержку, готовые площадки, доступ к инженерной инфраструктуре и налоговые стимулы.

Фото: Правительство Ставропольского края

Фото: Правительство Ставропольского края У нас сильные промышленность и аграрный сектор, активно развиваются переработка, туризм, строительство, химическая отрасль. Сочетание благоприятного климата, природного потенциала и транспортной доступности делает край удобной площадкой для работы компаний любого масштаба. Мы открыты для новых проектов и всегда готовы к диалогу. Ставрополье — это территория, где инвестиции приносят результат, а люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне.

По итогам 2024 года Ставропольский край привлек 384 млрд руб. инвестиций, побив свой собственный рекорд. Как пояснял министр экономического развития края Антон Доронин, такого показателя удалось достичь в том числе благодаря усилиям региональных властей. «Край входит в топ-10 России по работе с инвесторами,— отметил Антон Доронин.— Сегодня в регионе создано более 60 мер поддержки бизнеса, из них для крупных инвесторов действует более 10 инструментов. Это налоговые преференции: освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога, сопровождение инвестпроектов в режиме "одного окна" и другие».

Зона развития

Ставрополье — настоящая находка для инвесторов уже в силу своей географии, климата и истории. Край подходит для реализации масштабных проектов как в сфере агропромышленного комплекса, так и в области промышленности и туризма.

Главной отраслью экономики Ставропольского края остается сельское хозяйство. Житница России, аграрный край, благодатная земля — все это о Ставрополье. В этой сфере занято около 215 тыс. жителей края. Однако этим вклад региона в экономику страны не ограничивается: здесь продолжаются славные промышленные традиции. Сегодня их развитие активно поддерживает и стимулирует правительство края.

Разнообразные заводы существовали на Ставрополье еще с конца XIX века. Сегодня продолжает расти число обрабатывающих производств, сосредоточенных в крае: машиностроение и металлообработка, химическое и нефтехимическое производство, производство электрооборудования, мебели, стекла, обуви, швейных и текстильных изделий. При этом для полноценного развития обрабатывающей промышленности необходимо поддерживать ее модернизацию, стимулировать создание новых современных предприятий. Правительство региона видит в этом одну из своих основных задач.

Благодаря усилиям местных властей на территории Северо-Кавказского федерального округа, помимо прочего, были созданы промышленные парки, разработаны дополнительные финансовые стимулы и инструменты, например предоставление государственных гарантий по кредитам.

Туризм — еще одна визитная карточка экономического развития Ставрополья. Традиция принимать путешественников и отдыхающих в Ставропольском крае сложилась давно: местные минеральные воды известны с XVIII века. Сегодня регион продолжает свою славную историю курорта, сохраняя лидирующие позиции на рынке санаторных и оздоровительных услуг страны.

Туризм остается наиболее привлекательной отраслью для инвестиций, и власти региона способствуют безопасности и удобству вложений для бизнеса. Местные климат и природа служат отличной основой для турбизнеса. В регионе сохранен старый гостиничный фонд, который можно успешно реставрировать. Уже имеющаяся инфраструктура и лечебно-оздоровительный потенциал позволяют без рисков реализовать бизнес-амбиции любого масштаба.

С поддержкой от края

В целях развития инвестиционной деятельности власти Ставропольского края разработали большой пакет мер государственной поддержки, в том числе налоговых и имущественных. Так, с 2015 года инвесторам здесь могут без проведения торгов предоставить земельный участок — мера распространяется на масштабные инвестпроекты при условии капитальных вложений в размере от 50 млн руб.

В крае также действуют меры налогового стимулирования. Например, инвесторы, осуществляющие особо значимые инвестиционные проекты в крае, могут быть освобождены от уплаты налога на имущество организации. Такая поддержка введена на Ставрополье в 2013 году соответствующим постановлением правительства региона.

В Ставропольском крае используется механизм преференциальных режимов. Это, в частности, территория опережающего социально-экономического развития «Невинномысск», созданная по инициативе Губернатора края Владимира Владимирова в 2017 году. Ее резиденты получают ряд существенных налоговых послаблений, например освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога. Кроме того, для них действуют льготные ставки налога на прибыль: не более 5% в первые пять лет реализации инвестпроекта, и 10% в последующие годы. Еще одно преимущество ТОСЭР для предприятий — наличие готовой инфраструктуры.

Спустя почти восемь лет с момента основания можно говорить об успехе ТОСЭР «Невинномысск». Сегодня здесь работает 51 резидент. Было освоено 24,2 млрд руб. инвестиций, создано 13 129 рабочих мест, причем изначально намеченные плановые показатели удалось значительно превысить. Для сравнения: за все время действия налоговых и иных льгот предполагалось привлечь в ТОСЭР 17,6 млрд инвестиций, создать 10 472 рабочих места.

Предприятия—резиденты ТОСЭР «Невинномысск» развивают в том числе проекты новой, нетипичной ранее для моногорода Невинномысска экономики: пищевой, легкой, металлургической промышленности, сельского хозяйства, логистики. В отборе новых проектов для ТОСЭР участвует в том числе Губернатор региона Владимир Владимиров — он возглавляет комиссию, которую проходят кандидаты.

Прорывные проекты

Одной из важных составляющих экономического и инвестиционного развития Ставропольского края являются шесть прорывных проектов, реализуемых в регионе в рамках модели экономического развития, одобренной председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Проекты связаны с промышленностью, энергетикой, туризмом, логистикой, агропромышленным комплексом.

В числе прорывных проектов Ставрополья — создание кластера по производству удобрений, комплекса по производству животноводческой продукции, логистических центров. К прорывным проектам края относится и развитие туристско-рекреационного потенциала Кавминвод. Это, по задумке региональных властей, за период с 2025 по 2030 год позволит освоить 314,2 млрд руб. инвестиций и создать 22 696 новых рабочих мест.

Еще один прорывной проект — агропромышленный кластер, который должны создать в регионе до 2030 года. К этому моменту планируется освоить 93,9 млрд руб. инвестиций, создать 7372 рабочих места. Кластер включает в себя десять подпроектов: семь — в сфере сельского хозяйства и еще три — в пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Входящий в кластер ООО «КМК "Надеждинский"» — один из отраслевых и технологических лидеров в производстве сырого козьего молока как сырья. К началу 2024 года на площадке завершили строительство инфраструктуры четырех новых молочных козьих ферм, была получена первая поставка племенного поголовья зааненской молочной породы коз. Сегодня на территории действуют козья ферма и завод по переработке козьего молока с мощностью производства 20 тонн входящего сырья в сутки. На заводе производят различные виды кисломолочной продукции: сыры, йогурты, мороженое.

Значительным проектом из числа прорывных стало развитие зеленой энергетики в Ставропольском крае. Соответствующий проект «Росатома» был завершен в 2023 году, к этому моменту в крае построили ветроэлектростанции общей мощностью 765 МВт. Как сообщили “Ъ” в «Росатоме», всего на юге страны сегодня работает девять ветроэлектростанций, семь из них расположены в Ставропольском крае.

Прорывные проекты — свидетельство большого инвестиционного потенциала Ставропольского края, а также заинтересованности региональных властей в привлечении инвестиций в регион. Губернатор края Владимир Владимиров подчеркивает, что руководство региона создает все условия для успешного ведения бизнеса.

