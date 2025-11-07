Точки опоры

Почти десять лет «Почта России» инвестирует в развитие собственной сети высокотехнологичных логистических центров по всей стране. Эти крупные и современные транспортные узлы обеспечивают полный комплекс услуг по межрегиональным и международным перевозкам и становятся ключевыми звеньями в цепочке доставки, объединяя автоматическую сортировку, таможенное оформление и мультимодальную транспортную инфраструктуру. Сегодня логистические хабы «Почты России» — как, например, работающие в Москве («Внуково-1»), Казани и Новосибирске — задают стандарты скорости и масштаба для отечественной логистики и становятся важными опорными точками на логистической карте страны.

Сибирский масштаб

Самый технологичный логистический центр «Почты России» — Новосибирский. Он был открыт в 2021 году и является единственным в Сибири почтовым логистическим центром, обеспечивающим полный комплекс услуг для Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай. Площадь Новосибирского центра — 45 тыс. кв. м, а в его зону обслуживания попадают 11 млн человек.

Благодаря современному оборудованию и оптимальному месторасположению Новосибирский логистический почтовый центр (ЛПЦ) может принимать до 25% почтового трафика, поступающего из Юго-Восточной Азии на территорию России.

В хабе сортировка почтовых отправлений происходит без остановок круглосуточно. Здесь есть три новейшие автоматические сортировочные линии, предназначенные для трех типов отправлений: писем разных форматов, крупных посылок и мешков, небольших посылок и мелких пакетов. Сортировщик крупных посылок обрабатывает до 12 тыс. отправлений в час, которые может распределять по 152 направлениям. Линия для небольших посылок справляется с таким же количеством отправлений, но ее возможности сортировки увеличены до 295 направлений. Производительность линии для сортировки писем составляет от 25 тыс. до 45 тыс. отправлений в час по 252 направлениям в зависимости от типа письма. Общая пропускная способность Новосибирского логистического центра — до 1,5 млн отправлений в сутки.

Разрабатывая этот логистический центр, его проектировщики предусмотрели строительство 12 рабочих зон, включая почтовое отделение закрытого типа, линии сортировки, участки для работы с грузами, прибывающими наземным транспортом, приемку и отправку почты авиатранспортом по внутренним и международным направлениям.

Крупнейший в стране

Крупнейшим логистическим центром «Почты России» и самым крупным в Восточной Европе является московский ЛПЦ «Внуково-1», открытый в 2013 году. Общая площадь здания центра составляет 65,2 тыс. кв. м, а производственный блок занимает 55 тыс. кв. м. «Внуково-1» может обрабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также этот центр стал первым в России объектом, где таможенное и почтовое оформление международных почтовых отправлений совмещено с их автоматизированной сортировкой по направлению доставки.

Казанский поток

Казанский логистический центр «Почты России» расположен на территории аэропорта, что позволяет выгружать почтовые отправления с бортов прилетевших самолетов напрямую в ЛЦ. Такое расположение значительно сокращает время на их транспортировку.

Общая площадь здания центра составляет свыше 35 тыс. кв. м, а производственный цех занимает 23 тыс. кв. м. Казанский ЛПЦ обслуживает почти 12 млн жителей из Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, а также Самарской и Ульяновской областей. Его пропускная способность — более 1 млн отправлений в сутки, в том числе более 150 тыс. посылок и международных мелких пакетов.

Помимо этого в Казанском логистическом центре есть участок международной письменной корреспонденции, место международного почтового обмена, цехи обработки посылочной почты, логистики, обработки письменной корреспонденции, участок приоритетной почты, региональный цех гибридной печати и другие.

Эти современные почтовые центры сегодня являются ключевыми логистическими точками, важными для страны. Их бесперебойная работа демонстрирует, что современная «Почта России» — это скорость, надежность и стабильность, на которую опирается вся логистическая инфраструктура страны. Автоматизация, высокая пропускная способность и оптимальное расположение этих транспортных узлов позволяют обрабатывать миллионы отправлений ежедневно, сокращать сроки их доставки и связывать регионы России друг с другом и с международными логистическими потоками.

Кира Васильева