Инвестиционный импульс для «атомных» городов

В современной экономической реальности малые города зачастую сталкиваются с вызовами, требующими системных и эффективных решений. Одним из таких решений, доказавшим свою действенность, является механизм территорий опережающего развития (ТОР). Для городов присутствия Госкорпорации «Росатом» этот инструмент стал катализатором позитивных изменений, открывающим новые горизонты для социально-экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Пегин, генеральный директор управляющей компании «Атом-ТОР»

Фото: Пресс-служба «Атом-ТОР» Николай Пегин, генеральный директор управляющей компании «Атом-ТОР»

Фото: Пресс-служба «Атом-ТОР»

Сегодня в «атомных» ЗАТО создана привлекательная среда для частного капитала. Об этом красноречиво говорят цифры: 111 компаний уже выбрали ТОР в этих городах для реализации своих проектов. Совокупный объем заявленных инвестиций приближается к 40 млрд руб., из которых более 22 млрд руб. уже вложены. Однако за сухими цифрами стоят вполне осязаемые результаты для людей. Мы видим, как меняется инвестиционный профиль городов, как у их жителей появляются новые возможности для профессиональной самореализации без необходимости менять место жительства. Растет занятость, снижается маятниковая миграция, а значит, укрепляется социальная стабильность. Яркое тому подтверждение — почти 3 тыс. уже созданных высококвалифицированных рабочих мест из запланированных 4,6 тыс.

Философия «Атом-ТОР» — сопровождение проекта на всем его жизненном цикле. Управляющая компания не просто обеспечивает исполнение федерального закона о ТОР, предоставляя услуги и ожидая результата — мы активно помогаем инвесторам: от выбора оптимальной площадки и оценки ресурсов до продвижения готовой продукции на рынок. Наша крайняя заинтересованность в успехе каждого резидента — это тот принцип, который позволил нам уверенно преодолеть пандемийные ограничения и преодолевать санкционное давление.

Особое внимание мы уделяем интеграции научного потенциала «атомных» городов, помогая «приземлять» результаты исследований и создавать на их основе новые, конкурентоспособные бизнесы. Кроме того, наши компетенции востребованы и при реализации внутренних проектов «Росатома», что позволяет оптимизировать затраты госкорпорации. Важной составляющей нашей деятельности является участие в работе по созданию мастер-планов городов присутствия «Росатома».

Безусловно, фундаментом привлекательности ТОР являются преференции. Для резидентов предусмотрен комплекс мер поддержки — как финансовых, так и нефинансовых. Это и налоговые льготы, и административные преференции, и возможность бесплатного получения земельных участков с готовой инфраструктурой. Такой режим позволяет компаниям существенно снизить стартовые издержки, быстрее выйти на операционную деятельность и, что немаловажно, начать приносить доход в бюджет. На сегодняшний день совокупные налоговые отчисления резидентов ТОР накопительным итогом приближаются к 5 млрд руб.

Но значимость наших резидентов измеряется не только бюджетной эффективностью. Более 60% реализуемых проектов относятся к категории высокотехнологичных и вносят прямой вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Это реальное импортозамещение в действии. В Железногорске создают радиационно стойкие системы видеонаблюдения, спутниковые системы, станки для резки стекла и зеркал, в Заречном Пензенской области производят вычислительные модули для управления сложным оборудованием, другие компании разрабатывают уникальные материалы, промышленные 3D-принтеры и многое другое.

Каковы наши планы? Мы намерены и дальше наращивать потенциал «атомных» ТОР. В ближайшей перспективе — рост числа высокотехнологичных компаний-резидентов, развитие инфраструктуры, а также активная работа по продвижению наших резидентов и их продукции.

За годы своей работы ТОР убедительно доказали свою эффективность. Они зарекомендовали себя как действенный механизм, стимулирующий деловую активность и обеспечивающий устойчивый экономический рост городов. Благодаря достигнутым результатам ТОР прочно вошли в инвестиционную структуру регионов присутствия Госкорпорации «Росатом» и стали их неотъемлемым элементом.