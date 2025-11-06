В Саратове хотят создать заездные карманы для автобусов на Чапаева за 1,8 млн

В Саратове планируется устройство заездных карманов для общественного транспорта на участке улицы Чапаева. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает администрация Фрунзенского района Саратова. Карманы появятся на автодороге от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Б. Казачьей. В настоящее время остановки есть лишь напротив Крытого рынка и близ цирка.

Подрядчику предстоит выполнить работы до 5 декабря. Речь идет о земляных работах, устройстве подстилающих, выравнивающих слоев и укладке асфальта.

Извещение о закупке размещено 5 ноября. Заявки принимаются до 12 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,8 млн руб.

Павел Фролов