В Перми временно закрыли два заведения из-за антисанитарии

В Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми были опечатаны кафе и кофейня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю. В заведениях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающие жизни и здоровью людей.

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В кафе «Левани» на ул. Уральской, 79а, не осуществлялся производственный контроль, не обеспечивалась поточность технологических процессов, допускался прием пищевой продукции без маркировок и сопроводительной документации, а также не хватало производственного оборудования, инвентаря и посуды. Кроме того, некачественно проводилась уборка помещения: на полу, стенах и поверхностях стеллажей были грязные капли присохшего жира, отсутствовали дезинфицирующие средства.

Кофейня «Coffee King» на ул. Докучаева, 44, работала без централизованного водоснабжения и туалетов. Также там не было специального инвентаря для уборки, была выявлена немаркированная пищевая продукция, а у сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

Суд признал индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, виновными в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности. Согласно постановлениям суда, кафе «Левани» закрыто на 30 суток, а кофейня — на 70.