Суд не взыскал 680 тысяч рублей с аэропорта Минвод за загрязнение почвы

Арбитражный суд Ставропольского края отклонил иск Россельхознадзора к аэропорту Минеральные Воды имени Лермонтова и администрации Минераловодского городского округа о взыскании экологического ущерба. Ведомство требовало с каждого ответчика по 680 тыс. руб. за порчу почв. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале-марте 2023 года специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с ФГБУ ЦЛАТИ обследовали участок в поселке Анджиевский. Проверка выявила сброс сточных вод с территории аэропорта через бетонный коллектор диаметром около метра.

Стоки проходят по земляной канаве протяженностью 200 метров, затем по закрытому коллектору под улицами поселка и попадают в реку Кума. При осмотре эксперты зафиксировали у сточных вод характерный канализационный запах.

Лабораторный анализ проб почвы от 24 марта 2023 года показал превышение содержания нефтепродуктов по сравнению с фоновыми показателями. Согласно методике Минприроды, общий размер экологического ущерба составил 1,2 млн руб.

Однако суд установил, что коллектор в поселке Анджиевский является бесхозным объектом, принадлежность которого не определена. В коллектор сбрасываются воды от трех действующих предприятий, а также ливневые стоки с улиц поселка. Система проходит по территории частных домов под существующими строениями и на участках муниципальной собственности.

По данным отдела водных ресурсов по Ставропольскому краю, аэропорт пользуется городским ливневым коллектором совместно с другими предприятиями. Поскольку сброс осуществляется не в природный водный объект, а в бесхозную инженерную систему, аэропорт не является водопользователем в правовом смысле.

Суд пришел к выводу, что убедительных доказательств сброса вредных веществ именно аэропортом не представлено. Установить конкретный источник загрязнения невозможно из-за множества пользователей коллектора и его бесхозного статуса.

Исковые требования Россельхознадзора оставлены без изменения решениями апелляционной и кассационной инстанций.

Тат Гаспарян