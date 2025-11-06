Проект бюджет Челябинской области на 2026 год вынесли на общественное обсуждение

В Челябинской области на общественное обсуждение вынесли проект бюджета региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующее извещение опубликовано на сайте законодательного собрания региона 6 ноября.

Общественное обсуждение пройдет с 10 по 13 ноября. В эти дни законодательное собрание принимает рекомендации, предложения и мнения по проекту главного финансового документа региона от всех желающих граждан и организаций.

Законопроект опубликован на официальных сайтах Законодательного собрания Челябинской области и министерства финансов региона, а также в специальном выпуске газеты «Южноуральская панорама» от 1 ноября. В подготовленном к первому чтению документе отражены основные параметры бюджета.

Так, прогнозируемый общий объем доходов региональной казны в 2026 году составит 318,8 млрд руб., что на 3,8% превышает первоначально утвержденный показатель на 2025 год. Пока запланировано поступление из федерального бюджета 32,57 млрд руб. Традиционно эта сумма увеличивается ко второму чтению.

Согласно законопроекту, расходы бюджета Челябинской области на 2026 год запланированы в объеме 379,3 млрд руб. Это на 10,5% больше утвержденной суммы на этот год. Дефицит увеличится на 67% и составит 60,5 млн руб. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 36,1 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал», минфин региона заключил 20 контрактов с ПАО «Сбербанк» и один с АО «АКБ „Новикомбанк“» на открытие кредитных линий общим объемом 31 млрд руб. для частичного погашения бюджетного дефицита. Процентная ставка за пользование заемными средствами по разным договорам составляет от 18,9 до 20,3% годовых.