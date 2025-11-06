В Туве пять человек погибли при лобовом столкновении двух Toyota

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Республике Тыва произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Еще пятеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

Авария произошла в 13:10 по местному времени (9:10 мск) на 840-м километре трассы. По предварительным данным, водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Voxy. Двое из числа пострадавших были доставлены в реанимацию республиканской больницы в Кызыле, уточнили в региональном управлении МВД.