Глава Екатеринбурга Орлов прокомментировал реформу выборов мэров

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал реформу, подразумевающую представление кандидатур мэров столиц субъектов РФ губернатором региона.

«Я отношусь к реформе положительно, скрывать этого не буду. Нужно понимать, что за все, что происходит в субъекте РФ, несет персональную ответственность губернатор»,— пояснил господин Орлов.

По словам градоначальника, в столице субъекта зачастую сконцентрирована его экономическая, культурная, спортивная жизнь. Поэтому правом представлять кандидатов в мэры этого города, по его мнению, должен обладать именно губернатор.

Принятый в марте закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» предусматривает, что в административных центрах субъектов РФ глава избирается городской думой из числа кандидатур, предложенных губернатором. Для других муниципалитетов существует еще три варианта избрания глав.