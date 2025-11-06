Задержан житель Новокузнецка, совершавший поджоги по заданию мошенников

Кузбасские силовики задержали жителя Новокузнецка, который подозревается в серии поджогов. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в управлении Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации регионального главка МВД, в ночь на 5 ноября неизвестный поджег полицейский УАЗик, припаркованный на территории одного из райотделов. Правоохранители задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 23-летний житель Заводского района Новокузнецка, работающий токарем.

Расследование установило, что подозреваемый, став жертвой мошенников, действовал по их указаниям. Аферисты выманили у него 400 тыс. руб., а затем пообещали вернуть деньги, если он выполнит их требования.

«Изначально от него потребовали вывести из строя объект энергетической инфраструктуры. После неудачной попытки поджога электроподстанции он получил указание совершить поджог служебного автомобиля полиции»,— сообщила официальный представитель управления СКР Кристина Иванова, добавив, что подозреваемый снимал происходящее на телефон, а записи отправлял так называемым «кураторам».

По данным силовиков, они располагают доказательствами причастности задержанного к поджогу электрической подстанции на улице Поллеской, совершенному 4 ноября.

Илья Николаев