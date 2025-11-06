Чистая прибыль Уралмашзавода выросла почти до 2,62 млрд рублей с начала года

Уралмашзавод в Екатеринбурге за первые девять месяцев 2025 года значительно увеличил чистую прибыль по РСБУ. Согласно отчету о финансовых результатах за январь-сентябрь, за этот период она выросла почти до 2,62 млрд руб. — при этом в тот же период 2024 года она составила 1,08 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выручка снизилась с 26,9 млрд руб. до 23,08 млрд руб. Себестоимость продаж уменьшилась с 23 млрд руб. до почти 17,75 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась с 3,85 млрд руб. до примерно 5,34 млрд руб. Прибыль от продаж выросла более чем в два раза — с почти 1,1 млрд руб. до 2,69 млрд руб.

Кредиторская задолженность Уралмашзавода за отчетный период сократилась с 33,78 млрд руб. до 24,25 млрд руб. Однако дебиторская задолженность увеличилась с 32,29 млрд руб. до 36 млрд руб.

ПАО «Уралмашзавод» входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс». Занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.

Ирина Пичурина