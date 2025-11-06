Мирная жительница погибла при ударе БПЛА в Херсонской области

Жилой квартал в Голой Пристани Херсонской области подвергся атаке ВСУ. При ударе дрона погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Также, по словам господина Сальдо, под удар ВСУ попали Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Железный Порт, Каховка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Песчаное, Саги, Старая Збурьевка, Горностаевка, Заводовка и Новая Маячка в Херсонской области. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.