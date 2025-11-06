В Волгограде восстанавливают объекты жилой инфраструктуры после атаки БПЛА

В Волгограде муниципальные службы задействованы в восстановлении объектов жилой инфраструктуры, пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, Волгоградская область в ночь на 6 ноября подверглась атаке украинских БПЛА, в результате чего пострадал 24-этажный жилой дом № 4 по ул. Гаря Хохолова в областном центре, выбило стекла близлежащих домов, погиб 48-летний мужчина. Для граждан подготовили пункты временного размещения.

Утром сегодня глава Волгограда Владимир Марченко провел совещание, в ходе которого принято решение в кратчайшие сроки восстановить стекла и оконные блоки в жилых домах, а также участок стены многоэтажки по ул. Гаря Хохолова. Сейчас представители коммунальных служб и управляющей компании проводят в зданиях замеры для составления общего реестра объектов, которые требуется восстановить. Электричество, вода и тепло подаются в штатном режиме.

Павел Фролов