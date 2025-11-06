Жителя Ставрополья приговорили к 20 годам за подготовку теракта в здании таможни

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор пособнику украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен) Александру Жигуну. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании местной таможни. Первые четыре года осужденный будет отбывать в тюрьме, сообщила пресс-служба суда.

Фигуранта признали виновным в госизмене, подготовке теракта и участии в террористической организации. Ему также вменили незаконное изготовление и хранение взрывчатки.

Как установил суд, Жигун вступил в нацбатальон в феврале 2024 года. Он связался с представителем организации и записал видео о добровольном вступлении в военизированную группировку.

Злоумышленник отправлял куратору фото и видео объектов в Ставропольском крае, где можно было бы совершить теракт. Злоумышленники выбрали здание таможни. Затем террорист арендовал гараж и купил компоненты для создания взрывчатки. Он собрал взрывное устройство и хранил его в гараже. Совершить теракт Жигун не успел, так как его задержали сотрудники ФСБ.

Никита Черненко