«Новые технологии» выкупили 192,4 тысячи биржевых облигаций

Чистопольская компания ООО «Новые технологии» приобрела 192,4 тыс. биржевых облигаций серии БО01. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Сделка была проведена по цене 100% от номинальной стоимости каждой облигации (1 тыс. руб.), с дополнительной выплатой накопленного купонного дохода владельцам ценных бумаг.

Компания ООО «Новые технологии» специализируется на разработке, производстве, реализации и сервисном обслуживании погружного оборудования для добычи нефти, в том числе на производстве насосов и компрессоров.

Анна Кайдалова