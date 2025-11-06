Суд освободил от штрафа за мат организатора концерта «Ленинграда» в Новосибирске

Кировский райсуд Новосибирска отменил решение предыдущей инстанции о взыскании 40 тыс. руб. в качестве штрафа с организатора концерта группы «Ленинград» — ООО «Ф ИКС 9». Ранее его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ (организация публичного исполнения произведения, содержащего нецензурную брань), сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», музыканты выступили в Новосибирске 29-31 мая 2025 года на «Сибирь-Арене». Перед концертом участники группы подписали гарантийное письмо о соблюдении законодательства РФ. В частности, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров обязался не использовать нецензурную брань во время шоу.

«Решение исполнить песни в оригинальном варианте, то есть с использованием ненормативной лексики, Сергей Шнуров принял непосредственно на самом концерте»,— говорится в сообщении. В связи с этим суд освободил «Ф ИКС 9» от выплаты штрафа.

Александра Стрелкова