Чистая прибыль «ЭЛ5-Энерго» за девять месяцев снизилась на 22%

Чистая прибыль «ЭЛ5-Энерго» по РСБУ в январе–сентябре составила 2,3 млрд руб. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка за девять месяцев достигла 51,7 млрд руб. (+20,3% год к году). Себестоимость продаж увеличилась на 25%, до 46,9 млрд руб. На конец сентября на счетах компании было 2,7 млрд руб.

Мажоритарный акционер «ЭЛ5-Энерго» — ЛУКОЙЛ. Компания обеспечивает электро- и теплоснабжением промышленные предприятия и бытовых потребителей. В число активов «ЭЛ5-Энерго» входят три тепловые электростанции — Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС, а также Азовская и Кольская ветроэлектростанции.