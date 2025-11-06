В Польше начинается всеобщая военная подготовка

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал начало кампании по всеобщей военной подготовке. По словам министра, проект разрабатывался полгода и станет крупнейшим в истории страны.

Господин Косиняк-Камыш отметил, что участие в программе смогут принять все желающие польские граждане, включая школьников и пенсионеров.

Пилотный этап стартует 22 ноября, и к концу года планируется обучить порядка 20 тыс. человек, передает TVP Info. Обучение будут проводить на базе подразделения Войск территориальной обороны.

Всего планируется направить на курсы не менее 400 тыс. человек в 2026 году — включая обучающихся по программе для резервистов, сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. На выбор будет предложено два варианта обучения: подготовка с получением статуса резервиста и курсы без предоставления статуса.