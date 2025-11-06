В Татарстане планируют закупить инсулин-изофан для лечения диабета на 12,9 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане на поставку инсулина выделят 12,9 млн рублей

В Татарстане на поставку инсулина выделят 12,9 млн рублей

Всего в медицинские учреждения республики будет поставлено 15 770 упаковок препарата по цене от 333 до 823 руб. за штуку. Поставки предусмотрены на 2025–2026 годы.

Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» (ГУП «Таттехмедфарм»), обеспечивающее медицинские организации и население республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Анна Кайдалова