Список травмированных «Локомотива» пополнился форвардом

В список травмированных игроков ярославского ХК «Локомотив» включен нападающий Александр Волков. Такая информация отражена на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В своем Telegram-канале форвард написал о «вынужденном отпуске». «В такие моменты появляется больше свободного времени, в моем случае я заполняю его чтением»,— рассказал хоккеист.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Волков уже пропускал матчи из-за включения в список травмированных. Срок выздоровления игрока после нынешней травмы пока неизвестен.

В настоящее время в списке травмированных ХК «Локомотив» также находится защитник Андрей Сергеев. Он получил травму в ходе игры 6 октября против СКА. Нападающий соперника, пытаясь применить силовой прием, грубо врезался в Сергеева. Ярославец получил серьезное повреждение. В клубе заявляли, что защитник останется в списке травмированных до конца сезона.

Алла Чижова