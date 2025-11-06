Роботов добавляют в корзину

Появилась возможность заказать гуманоидного робота на российской онлайн-площадке за 3,5 млн руб. Речь идет о модели Unitree G1 Basic от одноименной китайской компании. Пока к покупке доступны всего два образца. Кому они интересны и что умеют? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Unitree Фото: Unitree

Сегодня таких роботов покупают в основном две категории клиентов. Первые — это разработчики, университеты и технологические компании, которые пишут для этих платформ собственное программное обеспечение. Вторые — энтузиасты, которые приобретают их, чтобы удивить друзей и соседей, рассказал основатель компании «Промобот» и лидер Новой технологической коалиции Алексей Южаков: «Такие роботы пользуются популярностью и в России, и в мире. G1 от Unit 3 версии Basic или Education — это, наверное, одни из самых распространенных на сегодня моделей.

Как обычно ранние последователи стремятся сразу же его купить. Функционал действительно ограничен, но движения достаточно релевантные. Рост китайского робота составляет 1,3 м, это немножко другая механика, все, что связано с движениями, стабилизацией и равновесием происходит чуть легче. Робот действительно полезный для производств».

На рынке представлены разные версии одного и того же робота. Самая доступная — базовая модель Air. Ее нельзя программировать, и она подходит в основном для промо-акций и привлечения внимания на выставках. Более дорогие образовательные варианты можно кастомизировать и прописывать для них собственные движения. Их стоимость достигает 5-6 млн руб. Функционал даже базовой модели впечатляет: робот ходит, приседает, поднимается по лестнице и удерживает равновесие.

Однако у него слабая грузоподъемность, а корпус негибкий, рассказал владелец одного из таких бионических устройств, технологический предприниматель Денис Рогов: «Мы к этому роботу прикрепили специальный ИИ-модуль, который может отвечать на вопросы людей и превратили его в консультанта. Он оснащен микрофоном, видеокамерой, и оператор может удаленно следить, где робот находится, управлять им. Будущее робототехники становится нашим настоящим. Они становятся все более доступными. И через каких-то пару лет каждый из нас может купить за 3-4 млн руб. робота, который будет загружать и включать стиральную и посудомоечную машины, выносить мусор, ходить с вами в магазин».

По мнению экспертов, ключевая проблема таких роботов не их функционал, а необходимость сложного обслуживания. К устройству, по сути, должен прилагаться специалист, который следит за его работой. К тому же роботы нередко ломаются во время движений, а гарантийный ремонт, как правило, доступен только в Москве и требует дорогой пересылки. Но у подобных технологий есть и практическое будущее. Как ранее с роботами-собаками, которые сначала были диковинкой, а затем стали использоваться для переноски грузов в зонах пожаров, для гуманоидов тоже могут найтись узкие сферы применения, считает CEO отраслевой платформы Retail TECH Net Ирина Ратина: «Сейчас гуманоидные роботы не являются каким-то понятным форм-фактором, на который завязаны конкретные бытовые или бизнес-процессы. Пока еще мало кто понимает, что любое движение этого робота очень серьезно контролируется. Это экспериментальные модели, которые сейчас обучают, их учат ходить, бегать, наклоняться. Набирается объем данных по тому, как будет работать этот механизм, идут испытания».

На странице товара на маркетплейсе отмечается активный интерес пользователей, несмотря на то, что реальных заказов пока нет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина, Екатерина Вихарева