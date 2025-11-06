Генпрокуратура признала нежелательным британский фонд Equal Rights Trust

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность британского фонда Equal Rights Trust. Согласно сообщению ведомства, организация выступает в поддержку Украины и «активно участвует в антироссийской кампании».

«НПО обещает оппозиционно настроенным россиянам помощь в приобретении гражданства стран Восточной Европы. За свои ''услуги'' фонд предлагает заключить соглашение о пожертвовании денег якобы на поддержку народа Украины, а фактически — для нужд ВСУ»,— заявили в Генпрокуратуре.

Фонд был основан в 2007 году. Организация занимается исследованиями в области правозащиты и международной политики, создает образовательные площадки для активистов и юристов, проводит просветительские мероприятия.

Полина Мотызлевская