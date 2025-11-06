700 кг наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Сотрудники ФСБ по Удмуртии пресекли деятельность жителя Ижевска, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. В ходе оперативных мероприятий из арендованного склада было изъято 30 мешков с маковой соломой общей массой около 700 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание за данное преступление — до 15 лет лишения свободы. Ведутся следственные действия.

Анастасия Лопатина