Экс-замглавы района Дагестана подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Дагестане завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выделении жилья сироте бывшим заместителем главы администрации Цумадинского района (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным следствия, в мае 2022 года жилищная комиссия администрации Цумадинского района приняла дом в с. Агвали, чтобы передать его сироте. После обследования, которое подтвердило пригодность жилья для проживания, администрация района заключила с сиротой договор найма специализированного помещения.

Позже жилье было признано несоответствующим санитарным и техническим нормам и непригодно для проживания, что нарушило права сироты

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Наталья Белоштейн