В Амурской области суд обязал губернатора уволить замминистра юстиции

В Амурской области по иску прокуратуры прекращены полномочия первого заместителя министра юстиции в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Прокуратура провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства, в результате было установлено, что первый заместитель министра юстиции области Светлана Бартулева в 2021 году приобрела и распоряжалась до 2025 года иностранными ценными бумагами. Согласно действующему законодательству о противодействии коррупции, о государственной гражданской службе, а также региональному нормативному правовому акту, запрещается владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами (иметь акции, облигации, паи и прочее иностранных государств) государственным служащим определенных должностей, в этот перечень входит и должность первого заместителя министра юстиции Амурской области.

За нарушение этого запрета законом предусмотрена ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия. В целях устранения нарушений закона прокурор области внес представление губернатору региона Василию Орлову, однако он не усмотрел нарушений в действиях должностного лица.

В связи с этим прокуратура области обратилась в суд, потребовав возложить обязанность на губернатора Амурской области освободить от замещаемой должности первого заместителя министра юстиции Амурской области и уволить в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Решением Благовещенского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу в настоящий момент не вступило, сообщает ведомство.

Между тем на сайте Благовещенского городского суда опубликована информация, что иск прокуратуры по иску, ответчиком в котором выступал губернатор региона, был удовлетворен 16 октября. Незадолго до этого суд рассмотрел иск главы региона, который просил признать незаконным представление прокурора. Дело было рассмотрено единолично судьей, в удовлетворении иска губернатору было отказано.

Анна Яшина, Благовещенск