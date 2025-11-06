Утвердили планировку территории в Высокогорском районе для многодетных семей

В Татарстане утвердили проект планировки земельного участка площадью 300 гектаров, расположенного восточнее поселка Каймары, предназначенного для предоставления многодетным семьям Казани. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Проект предусматривает организацию территории под индивидуальное жилищное строительство с созданием необходимой инфраструктуры. Планируется строительство социальных объектов — школ, детских садов, больниц, а также торговых центров и спортивных площадок. Кроме того, разработана схема инженерных сетей (водоснабжение, отопление, электроэнергия, связь) и транспортной инфраструктуры, включая дороги и парковочные зоны.

Планируется разместить 1 962 земельных участка площадью по 10 соток каждый. Из них 1 857 уже сформированы. Расчетная численность будущих жителей составит 10,3 тыс. человек.

С севера границей территории служит индивидуальная жилая застройка для многодетных семей города Казани и земли сельскохозяйственного производства Чернышевского сельского поселения, с востока — деревня Чернышевка, с юга — река Каймарка, с запада — дорога между Яшь-Кечем и Альдермышем.

