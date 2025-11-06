ЧЭМК приобрел новый автомобиль скорой помощи

В рамках инвестиционной программы предприятия на 2025 год Челябинский электрометаллургический комбинат закупил новый автомобиль скорой медицинской помощи для медсанчасти.

Автомобиль МАЗ-365022, выпущенный Минским автозаводом и дооборудованный на специализированном предприятии в Нижнем Новгороде, является современным аналогом специализированных автофургонов Mercedes, применяемых в службах скорой помощи.

Наличие собственной машины скорой помощи существенно расширяет возможности медсанчасти ЧЭМК. Площадь территории комбината составляет почти пять квадратных километров, и теперь фельдшер сможет в течение нескольких минут доехать до любого цеха или участка, где требуется помощь. В автомобиле есть все необходимое оборудование для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи прямо на месте происшествия. Медик может обработать рану, наложить шину или повязку, измерить давление и уровень кислорода в крови, провести инъекцию или помочь при внезапном ухудшении самочувствия. В условиях крупного промышленного предприятия такая мобильность особенно важна.

Новая техника также позволяет не ждать прибытия городской скорой помощи. В экстренных ситуациях пострадавшего можно доставить в больницу или травмпункт своими силами быстро и безопасно. Медики называют это временем «золотого часа» — промежутком, когда своевременная медицинская помощь существенно повышает шансы на благоприятный исход.

Комплексное обновление системы здравоохранения на ЧЭМК началось в 2024 году. Завершены работы в одном из здравпунктов, а также в четырех кабинетах поликлиники: стоматологическом, процедурном, рентгенологическом и кабинете ЛОР-врача. Все помещения отремонтированы с соблюдением современных медицинских стандартов.

Продолжается укрепление кадрового потенциала фельдшерской службы. Штат ее полностью укомплектован: на каждый здравпункт приходится по четыре квалифицированных специалиста с действующими сертификатами. Это уже позволило значительно повысить эффективность оказания доврачебной медицинской помощи в экстренных ситуациях.

«Появление новой машины скорой помощи — важный этап в развитии медицинской службы комбината. Мы продолжаем реализацию масштабной программы модернизации, направленной на создание современной и надёжной системы здравоохранения для наших работников. Для нас принципиально важно, чтобы медицинская помощь была доступной и оперативной. На производстве каждая минута имеет значение, и теперь у нас есть всё необходимое, чтобы реагировать максимально быстро. Забота о здоровье сотрудников — это не просто социальная обязанность, а приоритет, который ЧЭМК последовательно реализует в практических делах», — отмечает главный врач медсанчасти ЧЭМК Дмитрий Дерябин.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя около 200 наименований ферросплавов. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

