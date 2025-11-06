На космодроме Восточный прокомментировали отключение электроэнергии из-за долгов

Дирекция космодрома Восточный в Амурской области прокомментировала отключение электроэнергии из-за долгов генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома. Информация была опубликована в официальном Telegram-канале ФКУ «Дирекция космодрома Восточный».

Как заявил генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Николай Новиков, космодром функционирует в обычном режиме, ограничение электроэнергии на объектах строительства не касается стратегически значимых площадок. По его словам, ситуация никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара". «По информации от подрядной организации ПСО "Казань", до конца ноября долг будет погашен»,— говорится в сообщении дирекции.

Как сообщал «Ъ» 5 ноября, Дальневосточная энергетическая компания ограничила поставку электроэнергии на объекты генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный — ООО «ПСО "Казань"». Причиной стал долг боле чем 51 млн руб. Под ограничения попали объекты строительной компании на площадке космического ракетного комплекса «Ангара». ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ООО «ПСО "Казань"» банкротом.

Анна Яшина, Благовещенск