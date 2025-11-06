Пьянство вселило веру

На острове Олерон, находящемся к югу от Ла-Рошели на Атлантическом побережье Франции, 5 ноября произошло преступление, которое власти пока не признают терактом, хотя многое указывает именно на него. На тихой сельской дороге между двумя рыбацкими деревушками местный житель, француз, принялся давить на своей машине прохожих и велосипедистов. За чуть более получаса, пока его не обезвредили, он успел сбить десятерых, пятеро оказались в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревший автомобиль злоумышленника, 5 ноября 2025 года

Фото: Stephane Mahe / Reuters Сгоревший автомобиль злоумышленника, 5 ноября 2025 года

Фото: Stephane Mahe / Reuters

5 ноября некий мужчина, управляя старой «Хондой Сивик», намеренно наезжал на прохожих и велосипедистов на сельской дороге между деревушками Долюс-д’Олерон и Сен-Пьер-д’Олерон. В итоге десять мужчин и женщин были ранены, четверо из них были доставлены в больницы, из них двое — в крайне тяжелом состоянии. Преступника задержали спустя 35 минут после начала его кровавого маршрута.

Им оказался 35-летний житель острова, француз по имени Жан Ж., которого соседи прозвали «большим блондином». За ним числились дела о кражах, драках и употреблении наркотиков. В последнее время он жил один в старом трейлере на окраине рыбацкого поселка Ла Котиньер.

Он то помогал на пристани, то нанимался для строительства или в рестораны в туристический сезон, то просто шатался без дела. И все заметнее спивался, говорят теперь окружающие.

В день нападения, по словам прокурора Ла-Рошели Арно Лареза, он выехал около 8:40 утра из Ла Котиньер, затем направился в соседнюю коммуну Долюс-д’Олерон, где сбил первую женщину — мать, возвращавшуюся домой после того, как отвезла детей в школу. Потом «Хонда Сивик» ворвалась на парковку у супермаркета и стала давить всех, кто попадался на пути: и пешеходов, и велосипедистов. При аресте злоумышленник выкрикнул: «Аллах акбар» и попытался поджечь автомобиль, в котором жандармы обнаружили несколько газовых баллонов. Чтобы его задержать, пришлось прибегнуть к электрошокеру.

Среди раненых оказались несколько пенсионеров, проводивших время на считающемся абсолютно тихим и безопасном острове, девушка на утренней пробежке, молодой мужчина, ехавший на работу на велосипеде, и женщина, к счастью, оставившая детей за школьной оградой. Возраст жертв — от 22 до 69 лет. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, однако, по словам Лорана Нуньеса, «их жизни ничто не угрожает».

Среди пострадавших — 22-летняя Эмма Валлен, помощница одного из депутатов партии Марин Ле Пен в парламенте, что немедленно придало происшествию политический оттенок.

Крайне правые политики хором заговорили о том, что джихадизм теперь вторгается в жизнь даже самых отдаленных уголков Франции. Нигде от исламистов не спрячешься.

Прокуратура квалифицировала случившееся как «попытку убийства», но до сих пор не решилась назвать это терактом. «Сегодня утром, начиная с 8:40, водитель автомобиля умышленно сбил несколько человек»,— заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, который спешно прилетел на Олерон из Парижа после известий о попытке массового убийства. Он призвал «сохранять осторожность в оценках», несмотря на то что подозреваемый кричал «Аллах акбар» и в его машине нашли газовые баллоны.

«Этот возглас действительно был произнесен, я не отрицаю,— сказал Лоран Нуньес журналистам.— Но нужно время, чтобы понять мотив». Его слова вызвали насмешки комментаторов, предлагающих догадаться, какой иной мотив может заставить человека, бросаясь на прохожих, славить Аллаха и набивать свою машину потенциальной взрывчаткой.

В национальном реестре религиозных экстремистов, представляющих угрозу, имя водителя не значилось. Однако на первом допросе он заявил, что за месяц до нападения «радикализировался» под влиянием интернета. «Может быть, это просто попытка объяснить свое безумие какой-то идеей»,— заметил по сему поводу один из следователей. Медицинская экспертиза между тем проверяет его психическое состояние: после нападения следов алкоголя в крови не нашли, но врачи не исключают психоз, спровоцированный употреблением наркотиков. Те, кто знал его раньше, склонны считать, что фанатизм стал последней стадией полного распада: «Он пил, ссорился со всеми, курил траву, а потом, видимо, нашел себе оправдание — что он теперь воин Аллаха».

Алексей Тарханов