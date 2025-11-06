Патрушев предложил создать совместный судостроительный кластер РФ и Индонезии

Россия и Индонезия могли бы создать совместный судостроительный кластер на индонезийской территории, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его оценкам, такой кластер может работать на весь рынок АСЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В России накоплен большой промышленный, научный, технологический и человеческий потенциал, которым мы готовы поделиться»,— сказал господин Патрушев на российско-индонезийских консультациях по гражданскому морскому сотрудничеству в Джакарте (цитата по ТАСС). Россия может предложить Индонезии разработку новых проектов рыболовецких, пассажирских и вспомогательных судов, добавил он.

По итогам консультаций Морская коллегия России подписала меморандум о взаимопонимании с координационным министерством по вопросам инфраструктуры и развития регионов Индонезии.

Глава координационного министерства по вопросам инфраструктуры и развития регионов Индонезии Агус Юдойоно отметил, что цель меморандума — продвижение сотрудничества в области судостроительной промышленности и содействие научному и техническому взаимодействию в морской сфере.