В Челябинске направили в суд дело девятерых обвиняемых в похищении человека

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении девяти уроженцев иностранного государства. Они обвиняются в похищении земляка (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), нарушении тайны переписки и телефонных разговоров (ч. 1 ст. 138 УК РФ), вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и истязании (п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, 16 февраля этого года местные жители в возрасте от 20 до 56 лет избили и похитили 22-летнего горожанина на парковке около магазина в микрорайоне Парковый за связь с их несовершеннолетней родственницей. Его перевезли в частный дом на улице Ягодная в СНТ «Аэропорт-2» и удерживали там двое суток. Сообщники заставили потерпевшего удалить пароль с телефона. Позвонив брату и отцу горожанина, они требовали передать им 300 тыс. руб. и купить квартиру в Челябинске за сохранение жизни родственника. Все это время иностранцы избивали, оскорбляли и мучили молодого человека, угрожая ему изнасилованием.

Организованную преступную группу задержали оперативные сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области совместно с работниками региональных УФСБ России и управления Росгвардии. Фигурантов поместили в СИЗО. Материалы уголовного дела направили в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

