«Сибстекло» увеличило производство стеклотары на 9% с начала 2025 года

ООО «Сибирское стекло» по итогам первых девяти месяцев 2025 года выпустило 657,8 млн изделий, что на 9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (604,5 млн штук). Выпуск в тоннах увеличился на 7,4%, с 162,5 тыс. т до 174,5 тыс. т, сообщила пресс-служба предприятия. Доля бутылок, изготовленных по облегчающим технологиям, в общем объеме продукции составила 91%, а средний вес изделия достиг 265,2 г.

«Спрос на стеклянную упаковку стремится вверх, динамика наиболее заметна со стороны производителей бутилированной воды и безалкогольных напитков в «органическом» сегменте, который предполагает использование экологичных бутылок и демонстрирует впечатляющие темпы продаж», — прокомментировал генеральный директор предприятия Антон Мор.

Объем утилизации стеклобоя на предприятии за три прошедших квартала 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го вырос на 25%.

ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга») — один из крупнейших производителей стеклотары в России, завод предприятия находится в Новосибирске. Его производительность составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании достигла 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб.

Лолита Белова