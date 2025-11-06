Пропавшего на боевом задании в ДНР сержанта из Удмуртии признали погибшим

Кизнерский райсуд Удмуртии признал погибшим старшего сержанта, пропавшего после взрыва боекомплекта установки разминирования (БУР) в зоне спецоперации. С заявлением к военному прокурору обратилась супруга военнослужащего, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Установлено, что утром 10 октября 2023 года военнослужащий в составе экипажа БУР отправился на боевое задание на территории Донецкой народной республики (ДНР). «В ходе артиллерийского обстрела либо сброса взрывоопасного предмета с БПЛА произошло возгорание БУР, в котором находился военнослужащий, а через несколько минут произошел взрыв установки»,— говорится в сообщении.

После этого военнослужащие в войсковой части пропавшего солдата больше не видели. Сейчас он числится безвестно отсутствующим. Местонахождение участника СВО неизвестно. «Принятые меры по розыску и эвакуации результатов не принесли»,— отмечается в документе.

Судебная инстанция посчитала, что данных для признания военнослужащего погибшим достаточно, и вынесла соответствующее решение.