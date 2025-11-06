В Татарстане в сентябре 2025 года зафиксировано снижение объемов производства автотранспорта, прицепов и полуприцепов на 42,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных, опубликованных Татарстанстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выпуск автотранспорта в сентябре снизился на 42,9%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане выпуск автотранспорта в сентябре снизился на 42,9%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В целом за девять месяцев этого года снижение в этом сегменте составило 6,9% к уровню 2024. При этом индекс промышленного производства по республике в сентябре достиг 117%, а за девять месяцев — 111,6%. Показатель рассчитывался с учетом выпуска продукции и оказания услуг во всех отраслях экономики региона.

В сентябре снижение производства также зафиксировано в сферах пошива одежды (–32,7%), производства мебели (–27,1%) и готовых металлических изделий и оборудования (–23,7%).

За девять месяцев наибольшее падение наблюдалось в добыче прочих полезных ископаемых (–20,3%) и производстве мебели (–13%).

Анна Кайдалова