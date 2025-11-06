Rockstar уволила более 30 человек за утечку информации о GTA VI

Rockstar Games уволила более 30 сотрудников за то, что они обсуждали разработку GTA VI в групповом чате Discord, где были не работающие в компании люди, сообщает Bloomberg.

«На прошлой неделе мы приняли меры в отношении небольшой группы человек, которые, как выяснилось, распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на публичном форуме, что является нарушением политики нашей компании»,— сообщил агентству представитель компании.

Все уволенные сотрудники входили в профсоюз независимых работников Великобритании, который назвал увольнения «одним из самых вопиющих и безжалостных актов борьбы с профсоюзами в истории игровой индустрии». В Rockstar отвергли все обвинения: «Это никак не связано с правом людей вступать в профсоюз или участвовать в профсоюзной деятельности».

Выход GTA VI назначен на 26 мая 2026 года.

Кирилл Сарханянц