В Бирске суд рассмотрит дело об аварии с грузовиком, в которой погиб человек

Бирский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе этого года днем фигурант уголовного дела, двигаясь на грузовике Shacman по дороге Уфа-Бирск-Янаул, столкнулся со встречным автомобилем Skoda Octavia, задев еще два автомобиля, которые опрокинулись в кювет.

В результате аварии водитель Skoda скончался на месте происшествия.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова