В Бирске суд рассмотрит дело об аварии с грузовиком, в которой погиб человек
Бирский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело уфимца, обвиняемого в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в августе этого года днем фигурант уголовного дела, двигаясь на грузовике Shacman по дороге Уфа-Бирск-Янаул, столкнулся со встречным автомобилем Skoda Octavia, задев еще два автомобиля, которые опрокинулись в кювет.
В результате аварии водитель Skoda скончался на месте происшествия.
Обвиняемый признал вину.