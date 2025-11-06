Красноярский суд отправил за решетку двух участников банды Малиновского

В Красноярске завершился суд над двумя участниками преступной группы Ярослава Малиновского. За избиение мужчины один проведет в колонии общего режима 4 года 8 месяцев, второй — 5,5 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано в материалах дела, в 2021 году Ярослав Малиновский и его близкая знакомая потребовали от бывшего супруга женщины передать им две квартиры в Красноярске общей стоимостью 32 млн руб., угрожая физической расправой. За отказ выполнять требования Малиновский поручил двум своим подручным избить мужчину. Утром 9 декабря 2021 года на улице Академика Киренского обвиняемые избили потерпевшего кастетами, после чего скрылись.

В краевом управлении Следственного комитета России рассказали, что пострадавший с многочисленными травмами головы и переломами обратился за медицинской помощью. В последующем нападавших задержали, следователи предъявили им обвинение по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По информации прокуратуры края, в судебном процессе обвиняемые настаивали, что не входили ни в какую группировку и отрицали, что находились на месте драки.

Сам Ярослав Малиновский находится в международном розыске как организатор преступного сообщества. В отношении него расследуется несколько уголовных дел.

Илья Николаев