Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре превысил 51 пункт

Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в октябре достиг 51,7 пункта. В сентябре показатель составлял 47 пунктов, следует из данных исследования S&P Global. Превышение уровня 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности.

Аналитики отмечают, что рост индекса указывает на первое увеличение объемов производства с мая. В октябре объемы новых заказов снизились четвертый месяц подряд, но темпы сокращения замедлились до самых низких за период. Некоторые респонденты отметили финансовые трудности клиентов, в то время как другие видели признаки восстановления спроса.

Издержки компаний выросли из-за увеличения заработных плат и затрат на транспортировку. Это привело к росту инфляции, которая, хотя и была самой быстрой за последние шесть месяцев, оставалась ниже долгосрочного среднего. В ответ компании повысили отпускные цены, что стало самым быстрым ростом с января, хотя исторически эти темпы были сдержанными.

Занятость в секторе увеличивалась четвертый месяц подряд, хотя темпы создания рабочих мест замедлились. Объемы незавершенных работ также выросли, несмотря на сокращение новых заказов. Респонденты сохраняли уверенность в перспективе роста выпуска в ближайшие 12 месяцев, но степень оптимизма снизилась до самого низкого уровня за 34 месяца из-за опасений по поводу платежеспособности клиентов.