В Самаре вынесли приговор по делу о поджоге автомобиля из-за мести

В Самаре суд признал виновным мужчину по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Ему назначили наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации ведомства, в августе прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения из мести за малозначительный конфликт облил бензином автомобиль своего знакомого и поджег его. Автомобиль, находившийся вблизи жилых домов и других автомобилей, был уничтожен.

С осужденного взыскано 600 тыс. руб. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Руфия Кутляева