В Ленобласти возбудили дело из-за отсутствия отопления в квартире ветерана войны

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны во Всеволожском районе. В доме пенсионерки отсутствовало отопление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном СКР, было установлено, что в поселке Невская Дубровка 98-летняя ветеран ВОВ в течение длительного времени вынуждена проживать в ненадлежащих условиях из-за постоянного холода в жилище.

Следователи произвели осмотр дома ветерана. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СКР.

Андрей Цедрик