В нацпарке на территории Кстовского района выявили 54 самовольные постройки
Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 54 самовольные постройки в нацпарке «"Нижегородское Поволжье" имени В.А. Лебедева» на территории Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 ноября.
Фото: Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура
В том числе, незаконные постройки выявлены в береговой полосе Чебоксарского водохранилища. Для устранения нарушений кстовским властям внесено представление с требованием организовать снос строений.