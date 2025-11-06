Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект об отмене дарения

Парламент Башкирии внес в Госдуму проект федерального закона, которым устанавливается шестимесячный срок реализации права на отмену дарения, если даритель переживет одаряемого, сообщает пресс-служба Курултая. Совет законодателей России поддержал предложенные ранее парламентом республики поправки в Гражданский кодекс России.

Как пояснил председатель Курултая Толкачев, сейчас в такой ситуации даритель может вернуть имущество в одностороннем порядке при условии, что в договоре дарения есть соответствующий пункт. Однако «сроки для возвращения имущества законом не определены», что «порождает правовые сложности», отметил он. Так, если даритель тянет с оформлением возврата квартиры, наследники могут посчитать ее своей, продать или заложить, не зная, что первоначальный владелец имеет право вернуть собственность.

Курултай предложил установить предельный срок отмены дарения, предусмотренный Гражданским кодексом РФ для принятия наследства наследниками. В таком случае наследники и заинтересованные граждане будут точно знать, вернет ли даритель недвижимость себе или она перейдет в наследственную массу, что «предотвратит возможные судебные споры в будущем», отмечается в сообщении.

Майя Иванова